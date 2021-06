Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragické následky měla havárie osobního vozidla na dálnici D11

KOLÍNSKO – Ze sedmi cestujících dvě osoby nepřežily.

K havárii osobního vozidla, k níž došlo na 58,5. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové, byly vyslány všechny složky Integrovaného záchranného systému včetně dvou záchranářských vrtulníků. Nehoda si bohužel vyžádala dva lidské životy a pět zraněných osob. Celá posádka vozu byla cizí národnosti.

Dle dosavadního provedeného šetření mělo k havárii dojít tak, že 33letý řidič jel s dalšími šesti cestujícími ve vozidle BMW po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, kde při předjíždění pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy v hustém dešti, vlivem kterého dostal smyk a přejel vpravo do přilehlého pole, kde se s vozem několikrát přetočil přes střechu.

Při nehodě bohužel utrpěly zranění neslučitelná se životem dvě osoby, a to jeden dospělý a jedno dítě. Dva spolujezdci byli s těžkým zraněním vrtulníkem transportováni do nemocnic a další dva lehce zraněné převezly sanitní vozy do nemocnic. Řidič byl s lehčím zraněním převezen na ošetření do nemocnice, odkud ho poté policisté eskortovali na služebnu, kde ho umístili do cely předběžného zadržení.

Veškerými okolnostmi dopravní nehody a její příčiny se zabývají kolínští kriminalisté.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

10. května 2021

vytisknout e-mailem