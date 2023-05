Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tragická událost v Mostě

CHOMUTOVSKO - Kriminalisté zahájili trestní stíhání.

V sobotu 27. května došlo v ulici Rozmarýnová v Mostě k incidentu, v jehož důsledku bohužel zemřelo dítě předškolního věku. Konflikt se odehrál mezi dvěma muži, přičemž jeden z nich měl v náručí malé dítě. To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo. Policisté večer v souvislosti s událostí zadrželi dva muže.

Jednoho ze zadržených (ve věku 31 let) dnes krajský vyšetřovatel obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, jehož se měl dopustit vůči dalšímu zadrženému (46 let). Přitom však došlo ke zmíněnému zranění a následně usmrcení dítěte. Proto byl dotyčný kromě pokusu vraždy obviněn také z usmrcení z nedbalosti. Vyšetřovatel podá státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby, o němž bude rozhodnuto v následujících dnech.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. května 2023

