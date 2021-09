Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická událost v Koryčanech

KROMĚŘÍŽSKO: Při výbuchu rodinného domu zemřeli dva lidé a další čtyři osoby byly zraněny.

Dnes odpoledne krátce po půl jedné došlo v Koryčanech v souvislosti s únikem plynu k výbuchu rodinného domu. Zemřeli při něm dva lidé a další čtyři osoby byly zraněny.

Ihned po oznámení k místu této tragické události vyjelo několik policejních hlídek, hasiči a záchranáři. Dopravní i pořádkoví policisté uzavřeli hlavní silniční tah z Kroměříže do Kyjova a po dobu provádění záchranných a likvidačních prací odklání provoz. Rovněž dohlíží na to, aby se do blízkosti zničeného domu nedostaly nepovolané osoby. Na místo dorazili také kroměřížští kriminalisté, kteří společně s vyšetřovatelem hasičů stále ještě zjišťují přesnou příčinu a okolnosti výbuchu. Psychologickou pomoc potřebným zde poskytovali policejní krizoví interventi.

Jakmile likvidační práce skončí a zhorší se světelné podmínky, objekt zabezpečíme a budeme jej střežit celou noc. Ráno se sem opět vrátí kriminalisté a budou pokračovat v ohledávání místa činu a ve vyšetřování.

15. září 2021, por. Mgr. Simona Kyšnerová

