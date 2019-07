Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická srážka s vlakem v Černožicích

HRADECKO - Střet nepřežily čtyři osoby

Dnes krátce před 15 hodinou došlo na železničním přejezdu v Černožicích u Hradce Králové k tragické dopravní nehodě, při které zemřely čtyři osoby.

V okamžiku srážky osobního vozidlla se spěšným vlakem jedoucím z Trutnova do Hradce Králové cestovali ve vozidle 32letá žena, 47letý muž a 2 děti ve věku 8 a 5 let. Nikdo z nich bohužel nehodu nepřežil.

Na místo se okamžitě sjely všechny složky IZS a záchranné a likvidační práce zde probíhaly až do téměř 20 hodiny. Po celou dobu odstraňování následků byl provoz na trati z Jaroměře do Hradce Králové zcela zastaven. Ve vlaku cestovalo v danou chvíli zhruba 80 cestujících, kteří vyvázli bez zranění. Většina z nich využila k cestě do Hradce Králové náhradní přepravu evakuačním autobusem HZS Královéhradeckého kraje.

Policisté na místě zajistili veškeré potřebné důkazy a svědectví, pro účely případného zkoumání zajistili vrak vozidla a nařídili soudní pitvy. Dechová zkouška na alkohol provedená u strojvedoucí vlaku byla s negativním výsledkem. Pro vyšetřování bude zásadní zodpovězení otázky, zda v době srážky bylo na železničním přejezdu v chodu signailzční světelné a zvukové výstražné znamení. Vyšetřování bude probíhat samozřejmě v úzké součinnosti s Drážní inspekcí.

plk. Mgr. Ivana Ježková, 14.7.2019, 21:30

