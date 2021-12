Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická nehoda v Panenských Břežanech

PRAHA VENKOV- VÝCHOD - Policisté šetří okolnosti dopravní nehody

K tragické nehodě vyjížděly dnes po 6. hodině ranní všechny složky Integrovaného záchranného systému do Panenských Břežan na Praze východ.



Tam došlo krátce před 6. hodinou na silnici II/608 ve směru z Klíčan na Postřižín k tragické nehodě osobního vozidla a chodkyně. Osmapadesátiletá žena tam pravděpodobně zrovna přecházela silnici, a to v místech, kde není přechod pro chodce a řidič osobního vozidla do ní narazil. Žena na místě utrpěla zranění, kterým bohužel na místě podlehla.



Sehrát roli mohlo i to, že se žena pohybovala mimo obec, oblečená byla ve tmavém oblečení a nebyla vybavena reflexními prvky.

U řidiče policisté následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu, která vyšla s negativním výsledkem.



Příčiny a okolnosti celé dopravní nehody a míra zavinění účastníků nehody jsou nyní předmětem šetření kriminalistů z Prahy východ.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

2. prosince 2021

