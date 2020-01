Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tragická nehoda v Nové Říši

JIHLAVSKO: Při nehodě zemřel nepřipoutaný mladý řidič

Policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijali v sobotu 4. ledna krátce po osmnáct hodině oznámení o dopravní nehodě, která se stala na sinici II/112 v obci Nová Říše.

Dvaadvacetiletý řidič s osobním vozidlem Volkswagen projížděl po silnici ve směru od Telče a jel směrem do centra obce. Řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy především povaze a stavu vozovky a z dosud nezjištěných příčin dostal s vozidlem smyk. Vyjel s vozidlem vpravo mimo komunikaci, kde narazil do betonového tarasu u domu a poté se vozidlo převrátilo. Při dopravní nehodě si řidič přivodil těžká zranění a byl v ohrožení života z místa dopravní nehody převezen do Nemocnice v Brně. Při převozu svým zraněním bohužel podlehl. V osobním vozidle cestoval v době dopravní nehody sám.

Dechová zkouška vzhledem k závažnosti zdravotního stavu, nemohla být na místě nehody provedena. Vozidlo policisté zajistili pro potřeby znaleckého zkoumání. Na vozidle byly užity pneumatiky stanoveného typu s odpovídající hloubkou dezénu. Dalším šetřením bylo zjištěno, že řidič osobního vozidla nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem. V letošním roce se jedná v Kraji Vysočina již o druhou dopravní nehodu s tragickými následky.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

6.leden 2020

