Tragická nehoda uzavřela dálnici D1

KRAJ, BRNO: Bilance hromadné srážky je děsivá.

Tři mrtví a několik vážně zraněných. To je výsledek vážné dopravní nehody na dálnici D1 ve směru na Brno. Ke srážce došlo krátce před 11. hodinou na 189. kilometru, kdy do sebe následně narazilo šest vozidel, čtyři osobní a dvě nákladní. Po nehodě navíc došlo k požáru tří havarovaných vozů. Dálnice tak musela být po dobu zásahu složek integrovaného záchranného systémů na několik desítek minut obousměrně zcela uzavřena. V místě se tvořily dlouhé kolony, které se vytvářely i na objízdných trasách. Hromadná nehoda nejvytíženější jihomoravskou tepnu uzavřela na několik hodin. S vyšetřováním tragické srážky se počítá až do večerních hodin. Přesná příčina vzniku nehody bude předmětem dalšího šetření dopravních policistů.

por. Bc. Petr Vala, 23. září 2020 - 16:45 hodin.

