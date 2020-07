Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tragická nehoda u Sedlece

MOSTECKO - Při nehodě zemřel řidič a jeho spolujezdec, okolnosti nehody šetří policie.

Mostecká policie šetří okolnosti tragické dopravní nehody, která se stala včera krátce po 15. hodině na silnici I/15 v okresu Most. Tam jel řidič osobního automobilu ve směru od obce Sedlec na Most a asi půl kilometru za odbočkou na Obrnice v části Sedlecký kopec vjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího nákladního vozu značky Mercedes. Při nehodě na místě řidič osobního auta a jeho spolujezdec utrpěli zranění neslučitelná se životem. K objasnění příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Další spolujezdec z osobního vozidla utrpěl těžká zranění a byl letecky transportován do zdravotnického zařízení. Řidič nákladního vozidla vyvázl s lehkým zraněním. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Policie uzavřela z důvodu vyšetřování této tragické nehody silnici v obou směrech a dopravu odkláněla po vedlejších komunikacích. Hmotnou škodu policisté odhadli předběžně na částku 250 000 korun. U řidiče nákladního vozidla byla provedena na místě dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Vyšetřování nehody si převzala služba kriminální policie a vyšetřování.

nprap. Ludmila Světláková

Most 8. července 2020

