Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická nehoda u Otvovic

KLADENSKO – Vyhasl tu mladý lidský život, tři osoby byly zraněny.

Kladenští dopravní policisté vyjížděli dnes po jedné hodině noční na silnici II. třídy č. 101, kde na 66,6 km došlo k dopravní nehodě osobního automobilu Ford Fusion.

Osmnáctiletý řidič vozidla jedoucí ve směru od obce Kralupy nad Vltavou do obce Otvovice, nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a okolnostem, které mohl předvídat, po projetí levotočivé zatáčky přejel s automobilem do protisměru, kde dostal vozidlo do smyku, vyjel mimo komunikaci a narazil do travnatého pásu, vlivem čehož se automobil převrátil několikrát přes střechu a následně se zastavil o pás náletových dřevin a kamenný blok.

Na místo byly přivolány všechny složky integrovaného záchranného systému.

U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní. Displej přístroje ukázal hodnotu 1,67 promile. Následně byl řidič, který byl při nehodě těžce zraněn, převezen sanitním vozem rychlé záchranné služby do pražské nemocnice a byl vyžádán odběr a test biologického materiálu.

S mladíkem cestovali ve voze další tři chlapci ve věku osmnáct a devatenáct let. Osmnáctiletý spolujedoucí na zadním sedadle utrpěl při nehodě zranění neslučitelná se životem, jeden mladík byl s lehkým zraněním převezen sanitou do pražské nemocnice, třetího spolujezdce, který byl zraněn vážně, transportoval do zdravotnického zařízení v Praze vrtulník Letecké služby P ČR.

Škoda byla vyčíslena na 50.000,- Kč.

Případ je nadále v šetření kladenských kriminalistů.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

2. srpna 2019

