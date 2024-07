Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - VÝZVA - Tragická nehoda u Obory si vyžádala jedno smrtelné a pět těžkých zranění

ČESKOLIPSKO - Tři děti transportoval vrtulník do dvou pražských nemocnic na traumacentra.

AKTUALIZACE - VÝZVA :

Při objasňování tragické nehody nám pomohou nejenom informace od jejích přímých svědků, ale také od řidičů, kteří zaregistrovali pohyb osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat bílé barvy po silnici I/38 od Mladé Boleslavi do Obory od včerejší 22. hodiny do 22.35. V této souvislosti uvítáme záznamy z palubních kamer. Děkujeme za spolupráci. Kontaktujte nás prostřednictvím tísňové linky 158.

26. 7. 2024, por. Bc. Ivana Baláková, tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Ve čtvrtek kolem 22.35 došlo na silnici I/38 u Obory k tragické nehodě, která si vyžádala jedno smrtelné a pět těžkých zranění. Podle svědků 20letý řidič v osobním vozidle vjel vysokou rychlostí do pravotočivé zatáčky, neudržel se u pravé krajnice a vyjel z ní do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem, ve kterém cestovala pětičlenná rodina. tragická nehoda u Obory

Muž za volantem dodávky podlehl svým zraněním po dlouhé resuscitaci na místě, jeho manželku s těžkým zraněním převezla ZZS do liberecké nemocnice sanitou a jejich tři děti v kritickém stavu zdravotníci transportovali dvěma vrtulníky do dvou pražských nemocnic na traumacentra. Letecky přepravit do nemocničního zařízení museli i těžce zraněného řidiče osobního vozidla. Dokumentaci nehody si převzala českolipská služba kriminální policie a vyšetřování.

