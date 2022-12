Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická nehoda u Hulína

KROMĚŘÍŽSKO: Mladý řidič utrpěl smrtelná zranění.

Dnes dvacet minut po sedmé hodině ráno vyjížděli dopravní policisté k nehodě, která se stala mezi Hulínem a Záhlinicemi. Podle dosavadních informací mladý řidič osobního vozidla, který jel od Hulína, předjížděl. Když se vracel do svého jízdního pruhu, nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu komunikace, dostal smyk, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem. Mladík utrpěl při nehodě smrtelná zranění. Pětašedesátiletého řidiče odvezli záchranáři do nemocnice. Policisté u něj provedli dechovou zkoušku, která vyšla negativní. Silnice byla asi tři hodiny zcela neprůjezdná, policisté odkláněli dopravu.

Nehodu i nadále vyšetřují dopravní policisté a kriminalisté.

12. prosince 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

Odkazy do noveho okna Nehoda u Hulína 1 Detailní náhled Nehoda u Hulína 2 Detailní náhled

