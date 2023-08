Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická nehoda na silnici č. I/9 u Dubé

ČESKOLIPSKO - V křižovatce se střetla dvě osobní vozidla, jeden řidič zemřel.

Dnes před 10. hodinou dopoledne projížděl ze směru od Prahy na Českou Lípu po silnici 1. třídy číslo 9 řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, když mu v katastru města Dubá vjelo do jízdní dráhy z vedlejší silnice ze směru od benzinové čerpací stanice Mol osobní vozidlo tovární značky Fabia. Při následné kolizi nabourala octavie svou přední částí do levého boku fabie. V ní cestovala také manželka řidiče a jejich nezletilý vnuk.

Při střetu bohužel podlehl svým zraněním na místě řidič fabie, jeho vnuka se středně těžkým zraněním přepravil do pražské motolské nemocnice vrtulník Zdravotnické záchranné služby a manželku také se středně těžkým zraněním převezla sanita do liberecké nemocnice. Řidiče octavie, který žádného spolujezdce neměl, převezli zdravotníci rovněž se středně těžkým zraněním do nemocnice v Liberci. Okolnosti nehody dokumentuje služba kriminální policie a vyšetřování.

Tragická nehoda uzavřela silnici I/9 od 10. hodiny do zhruba 12.20.

3. 8. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

