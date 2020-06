Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická nehoda na silnici 1/35 u obce Libuň

JIČÍNSKO - Při střetu osobního automobilu s dodávkou dva lidé zemřeli, dva zraněné transportovaly vrtulníky.

Ve středu 24. 6. 2020 došlo na silnici I/35 spojující Jičín a Turnov, poblíž obce Libuň po půl třetí odpoledne k dopravní nehodě s tragickými následky. Osobní automobil Subaru Imprezza, jedoucí ve směru od Jičína se po projetí pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin zřejmě octl v protisměrné části vozovky, kde se střetl s protijedoucím dodávkovým vozidlem Iveco Daily. Muž i žena z osobního vozu, oba ve věku 31 let, bohužel při střetu na místě zemřeli, řidič dodávky i jeho spolujezdec, ve věku 60 a 40 let, museli být letecky transportováni do nemocnic v Hradci Králové a LIberci.

Místo dopravní nehody bylo téměř tři hodiny uzavřeno, zasahovaly všechny složky IZS, a policisté odkláněli dopravu po objízdných trasách. Plně obnovili provoz až navečer před šestou hodinou.

Veškeré okolnosti dopravní nehody jsou předmětem šetření jičínských dopravních policistů.

por. Mgr. Eva Prachařová

24. 6. 2020

