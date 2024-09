Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická nehoda na obchvatu Kolína

KOLÍNSKO – Střet osobního vozidla s nákladním si vyžádal jeden lidský život.

Po deváté hodině vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku, k vážné dopravní nehodě tří vozidel, k níž došlo na silnici I. třídy č. 38, na obchvatu Kolína.

Podle prvotních informací došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že řidič osobního automobilu Škoda Octavia, ze zatím přesně nezjištěných příčin, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozem. Nákladní vůz, v důsledku nárazu, vybočil ze směru jízdy a přejel do protisměru, kde narazil do boku projíždějícího protijedoucího osobního vozu Škoda Fabia, které jelo za Škodou Octavia.

Při dopravní nehodě utrpěl jeden z řidičů natolik závažná zranění, kterým na místě podlehl. Další zraněnou osobu pak transportoval vrtulník do jedné z pražských nemocnic.

Celou událost si převzali kolínští kriminalisté, kteří budou zjišťovat příčinu a okolnosti této tragické dopravní nehody. U zemřelého muže nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti.

Komunikace je obousměrně uzavřena a objízdná trasa vede přes centrum Kolína.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

26. září 2024

