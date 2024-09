Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická nehoda na Blatensku

Strakonice - Paštiky - Mladý řidič havaroval do rybníku. Uvnitř zemřeli dva muži.

Strakoničtí dopravní policisté včera před 13:30 hod. vyjížděli na oznámenou dopravní nehodu k obci Paštiky na Blatensku, kde řidič osobního vozidla tovární značky Volkswagen Golf sjel ze silnice II. třídy č. 1735 do přilehlého Silnického rybníku.

Na místo vyjeli všechny složky integrovaného záchranného systému, kdy byli mezitím z vozidla vytaženi dva mladíci, sedících na zadních sedadlech, kteří utrpěli blíže nespecifikovaná zranění a o ně se postarali zasahující zdravotníci.

Provedeným ohledáním místa nehody policisté zjistili, že vozidla se bez svolení majitele pravděpodobně zmocnil dosud neustanovený mladý muž, který sedl do vozidla a k němu přisedli i další tři mladíci. Poté jel po zmíněné silnici, kdy nezvládl průjezd pravotočivou zatáčkou, sjel vlevo mimo a po nárazu do několika pařezů vjel do Silnického rybníku, zde se vozidlo přetočilo na střechu. Svědkům události se podařilo vytáhnout mladíky, kteří seděli na zadních sedadlech, další dva mladí muži (ve věku 20 a 25 let) se však zachránit nepodařilo, kdy došlo k smrtelnému zranění. Ty následně vyprostili přivolaní příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Na místo byli přivoláni kriminalisté výjezdové skupiny územního odboru Strakonice, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření zločinu usmrcení z nedbalosti a přečinu neoprávněné užívání cizí věci. Zároveň byla nařízena soudní pitva k stanovení přesných příčin úmrtí.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

22. září 2024

Odkazy do noveho okna VW Golf Detailní náhled

vytisknout e-mailem