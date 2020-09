Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragická nehoda blokovala provoz

HODONÍNSKO: Při střetu osobáku s kamionem zemřeli dva muži.

Ve středu před osmou hodinou ranní se na silnici I/55 mezi Strážnicí a Vnorovy střetl kamion s protijedoucím osobákem. Řidič Škody Fabie jel směrem na Strážnici a podle doposud zjištěných informací při projíždění zatáčkou vyjel do protisměrného jízdního pruhu. Za středovou čárou došlo ke střetu s protijedoucím kamionem převážejícím klády. Osobák byl po střetu odhozen mimo komunikaci a zemřeli v něm řidič s jedním spolujezdcem (82 a 55 let), třetí muž z osádky (66 let) byl s vážným zraněním latecky transportován do nemocnice. Řidič kamionu, který byl podle dechové zkoušky střízlivý, při nehodě zranění neutrpěl. Vyšetřování nehody a následné odklízení následků s překládkou nákladu blokuje provoz na této komunikaci až do odpoledních hodin. Policisté nehodu dokumentují a vyšetřují její přesné příčiny.

por. Bc. Petr Zámečník, 16. 9. 2020

vytisknout e-mailem