Tragická nehoda

Ostrava - událost prověřují kriminalisté

Včera 12. 11. 2019 došlo v odpoledních hodinách v Ostravě Bartovicích na ulici Pod Bažantnicí k tragické dopravní nehodě. Ve směru jízdy od ulice U statku směrem k ulici Rudná řídil 60letý muž vozidlo Ford Transit s přívěsem určeným k přepravování vozidel. Při projíždění prudké pravotočivé zatáčky vyjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru. Předním rohem vozidla narazil do svodidla, automobil byl nárazem vytočen a pokračoval v jízdě protisměrnou částí vozovky. Následně najelo auto vpravo mimo silnici na vyvýšený chodník pro chodce, narazilo do betonového sloupu elektrického vedení, který urazilo a poté do oplocení domu. Při nehodě došlo i přes okamžitou pomoc svědků, policistů a následně zdravotníků k úmrtí řidiče. K dalšímu zranění osob nedošlo. Příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva. Tragickou událost prověřují ostravští kriminalisté, kteří zjišťují další okolnosti.

13. 11. 2019

