Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Tragická nehoda

Ms kraj- v Karviné došlo k tragické nehodě

Dnes 1. čevna 2019 krátce po páté hodině ranní došlo v Karviné - Starém Městě na ulici Bohumínská k tragické dopravní nehodě.

Vozidlo BMW, které řídil 47letý muž, vyjelo z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde došlo ke střetu s osobním vozidlem Volkswagen Golf a následně narazilo BMW ještě do dodávkového vozidla Renault. Při nehodě utrpěl řidič BMW zranění neslučitelná se životem. Jeho spolujezdec a dva cestující v dodávce utrpěli zrnění těžká a byli převezeni do nemocnice v Ostravě. Příčiny a další okolnosti tragické nehody nyní intenzivně prověřují karvinští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

por. Bc. Pavla Jiroušková

1. 6. 2019

