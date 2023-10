Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická nehoda

TRUTNOVSKO - Řidič při převozu do nemocnice zemřel.

Dnes krátce před 9.hodinou došlo v ulici Čsl. Armády v Trutnově k tragické dopravní nehodě, při které zemřel 75letý řidič vozidla Škoda.

Dle zjištěných skutečností k havárii osobního vozidla do stromu zřejmě předcházela zdravotní obtíž muže, který zemřel při převozu do nemocnice. Spolujezdkyně byla převezena do trutnovské nemocnice na ošetření.

Příčiny a okolnosti této tragické nehody šetří trutnovští kriminalisté.



por. Pižlová Šárka, DiS.

10.10.2023, 13:45



