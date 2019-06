Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická havárie vozidla

TRUTNOVSKO - Na místě vyhasly dva životy.

Dnes v 15.20 došlo na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře k havárii osobního vozidla značky VW Turan, při které zemřely dvě osoby a třetí utrpěla těžké zranění.

Vozidlo, které jelo od Jaroměře směrem na Trutnov, zatím z nezjištěných příčin přejelo do protisměru, vyjelo mimo komunikaci, kde narazilo do betonového mostku. Na místě zemřel 68letý řidič a za ním sedící 40letá spolujezdkyně. Třiačtyřicetiletý muž, který seděl vedle řidiče byl letecky transportován do hradecké fakultní nemocnice. U řidiče byla nařízena soudní pitva z důvodu vyloučení požití alkoholu a zjištění, zda nehavaroval z důvodu nějaké zdravotní komplikace.

Silnice byla kvůli nehodě zcela uzavřena. Provoz byl spuštěn krátce po 18. hodině.

por. Iva Kormošová

5.6.2019, 19.30

