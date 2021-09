Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická havárie do posedu

Písek - Senior narazil s Octavií do konstrukce a stromů.

Milevští policisté a následně jejich kolegové z dopravního inspektorátu Písek dnes před půl druhou odpoledne přijali informaci o dopravní nehodě – havárii osobního vozidla s přívěsem, mezi obcemi Chyšky a Ratiboř, kde došlo k smrtelnému zranění řidiče. Po příjezdu na místo nejprve strážci pořádku z Milevska provedli prvotní šetření a ve spolupráci s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému pomohli s vyproštěním řidiče – seniora, který již nejevil známky života. Poté zajistili místo nehody a po příjezdu dopravních policistů jim pomohli v dalších činnostech ohledání místa.

Dle zjištěných skutečností jel muž (roč. 1954) po uvedené trase s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia s přívěsným vozíkem, kde měl naložen stavební materiál a pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem nákladu a profilu komunikace, kdy z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde pod svahem narazil do mysliveckého posedu a poté ještě do vzrostlých stromů, zde podlehl následkům zranění neslučitelných se životem.

Od začátku září se jedná o druhou nehodu s fatálním následkem.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

11. září 2021

vytisknout e-mailem