Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Ohrazenicích

SEMILSKO – Řidič, který havaroval na silnici I/35 v Ohrazenicích, na místě zemřel.

Dnes odpoledne krátce před sedmnáctou hodinou policisté na lince 158 přijali oznámení o havárii vozidla v Ohrazenicích na silnici první třídy č. 35. Řidič s osobním vozidlem jel ve směru od Liberce do Turnova, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci do příkopu a následně do pole. Tam se s vozem převrátil. Bohužel i přes veškerou snahu záchranářů na místě havárie zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva. Dopravní policisté společně s kriminalisty nyní šetří veškeré okolnosti celé tragické události.





19. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

