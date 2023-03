Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou

JABLONEC NAD NISOU – Motocyklista zemřel na místě dopravní nehody.

Dnes odpoledne krátce dvacet minut po čtrnácté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic Budovatelů, Liberecká a Na Vršku. Řidič s vozidlem Škoda Kodiaq Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jel po vedlejší ulici Liberecká se zapnutým zvukovým a světelným výstražným zařízením. V prostoru uvedené křižovatky měl v úmyslu odbočit vlevo na hlavní ulici Budovatelů. V tomto okamžiku po ulici Budovatelů ve směru od centra města jel řidič s motocyklem, který pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nestačil adekvátně zareagovat, motocykl položil na vozovku a takto do záchranářského vozidla narazil. Motocykl se ještě odrazil do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla autoškoly. Motocyklista ovšem utrpěl těžké zranění a na místě dopravní nehody i přes veškeré úsilí záchranářů zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Alkohol u řidičů obou vozidel policisté vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou.





18. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

