Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tragická dopravní nehoda v Čisté u Horek

SEMILSKO – Po středeční dopravní nehodě v Čisté u Horek v nemocnici zemřel jeden spolujezdec.

Tento týden ve středu odpoledne kolem osmnácté hodiny se stala dopravní nehoda v Čisté u Horek na silnici první třídy číslo 16. Řidič s vozidlem Renault Trafic jel ve směru od Dolní Kalné, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a po několika metrech narazil do vzrostlého stromu. Od tohoto stromu se vůz ještě odrazil vlevo do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla Hyudai Tucson. Poté ještě Renault Trafic sjel vlevo mimo silnici. Řidič s vozem Hyundai Tuscon zůstal po tomto nárazu stát na komunikaci.

V době dopravní nehody ve vozidle kromě řidiče cestovali ještě tři spolujezdci – dva dospělí a jedno nezletilé dítě. Všichni utrpěli zranění různého charakteru. Řidič s dítětem byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen do liberecké nemocnice, kam byl letecky transportován i jeden dospělý spolujezdec. Druhého dospělého spolujezdce hradecký vrtulník transportoval do nemocnice v Hradci Králové, kde následně bohužel zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva.

Posádka vozidla Hyundai Tuscon naštěstí raněna nebyla. Alkohol u řidiče tohoto vozidla policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem policisté ještě večer provedli v liberecké nemocnici dechovou zkoušku u řidiče renaultu, a ta vyšla pozitivně. Policisté v jeho dechu ještě naměřili hodnotu alkoholu 1,48 promile.

Veškeré okolnosti celé události nyní šetří kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Semilech samozřejmě ve spolupráci s policisty semilského dopravního inspektorátu.





30. 8. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

