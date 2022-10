Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda v Chebu

CHEBSKO – Vyhasly dva lidské životy.

V neděli dne 16. října letošního roku došlo v brzkých ranních hodinách na silnici z Chebu ve směru na Pomezí nad Ohří k tragické dopravní nehodě osobního vozidla značky Mercedes. K té mělo dojít tak, že 41letý řidič osobního vozidla zřejmě nepřizpůsobil v pravotočivé zatáčce rychlost vozidla povrchu a stavu vozovky, přičemž měl přejet do protisměru a sjet do příkopu. Poté měl s vozidlem narazit do betonového mostku. Při dopravní nehodě utrpěl 41letý řidič i jeho 36letý spolujezdec zranění neslučitelné se životem.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

16. 10. 2022

vytisknout e-mailem