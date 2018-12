Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda u obce Holín

JIČÍNSKO - Mladá řidička zaplatila střet vozidel životem.

Dnešní podvečer se na Jičínsku bohužel nesl ve znamení tragické dopravní nehody, při které zemřela čtyřiatřicetiletá řidička a další tři osoby byly zraněny. Čelní střet dvou osobních vozidel u obce Holín byl tak nešťastný, že jedno z nich bylo odmrštěno přímo do dráhy jedoucího nákladního vozidla značky Man. V tomto vozidle značky Škoda seděla čtyřiatřicetiletá žena se svým nezletilým spolujezdcem, který byl z místa nehody odvezen Záchrannou službou Královéhradeckého kraje do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Posádka druhého zúčastněného vozidla byla také zraněna a na místě si je do své péče převzali zasahující lékaři. Jediný, kdo vyvázl bez zranění, byl řidič kamionu.

Silnice číslo I/16 byla následně téměř čtyři hodiny neprůjezdná v obou směrech. Pravděpodobná příčina dopravní nehody je a bude předmětem dalšího šetření - policisté budou například zjišťovat, z jakého důvodu vjelo vozidlo Škoda do protisměru, kde se následně střetlo s vozem Volkswagen.

U všech zúčastněných osob, u kterých to bylo vzhledem k jejich zdravotnímu stavu možné, byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu v krvi a u všech byla s negativním výsledkem.

kpt. PhDr. Ondřej Moravčík

18.12.2018; 19:40

