Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická dopravní nehoda u obce Hlavenec

MLADOBOLESLAVSKO – Po nárazu do zařízení benzínové čerpací stanice zemřel člověk.

Veškeré složky Integrovaného záchranného systému zasahovaly 16. června tohoto roku v dopoledních hodinách u tragické dopravní nehody na dálnici D10 u obce Hlavenec na Mladoboleslavsku. Řidič cizí státní příslušnosti sjel s dodávkou na 17,5 kilometru ve směru na Prahu z dálnice, kde na benzínové čerpací stanici narazil do jednoho ze stojanů.



Během vyšetřování mladoboleslavští kriminalisté zjistili, že při dopravní nehodě uvedl čtyřicetiletý řidič nákladního automobilu Iveco Daily vozidlo do smyku, přejel do pravého jízdního pruhu a následně do pruhu odbočovacího až do prostor benzinové čerpací stanice. Zde levou stranou vozidla narazil do výdejního stojanu. Při havárii došlo k poškození tří dalších osobních vozidel a dvě osoby byly zraněny. Řidič dodávky utrpěl četná zranění, kterým i přes rychlou pomoc zdravotníků na místě podlehl, přítomnost alkoholu či drog u cizince vyloučila nařízená soudní pitva. V souvislosti s dopravní nehodou nedošlo ke spáchání žádného trestného činu.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

10. prosince 2020



