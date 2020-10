Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda u Mirotic

Písek - Řidič osobního vozidla zemřel po střetu s nákladním automobilem.

Dnes krátce po 15:00 hodině došlo na silnici I/4 vedoucí z Písku na Prahu u obce Mirotice k tragické dopravní nehodě, při které zemřel muž (53 let) z Písecka. Jel sám v osobním vozidle značky Honda ve směru od Prahy na Písek a na přehledném, rovném úseku vyjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s nákladním vozidlem, které jelo od Písku. Řidič z nákladního vozidla utrpěl zranění a byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice. Přesné příčiny a okolnosti této tragické nehody jsou předmětem dalšího šetření píseckých policistů. V místě dopravní nehody byla na několik hodin zcela uzavřena silnice a provoz byl odkláněn po objízdních trasách.

5. října 2020

