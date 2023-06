Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda u Královského Poříčí

SOKOLOVSKO – Jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem.

V úterý 6. června letošního roku kolem šestnácté hodiny došlo na pozemní komunikaci II/181 u Královského Poříčí na Sokolovsku k tragické dopravní nehodě osobního automobilu s přívěsem a tří motocyklů. K té mělo dojít tak, že čtyřiapadesátiletý řidič osobního automobilu Škoda s přívěsným vozíkem, na kterém byly naloženy dvě lžíce k bagru, jedoucí od obce Nové Sedlo směrem ke Královskému Poříčí v pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost, čímž mělo dojít k rozkmitání přívěsu. Následně s jízdní soupravou přejel do protisměru, kde došlo k nárazu do motocyklu značky BMW, který řídil osmatřicetiletý muž. Po nárazu se osobní automobil s přívěsem vrátil zpět do pravého jízdního pruhu a vyjel vpravo mimo komunikaci na travnatou plochu. Poté přejel znovu do protisměru, kde se s jízdní soupravou otočil. Následně došlo k nárazu dalšího motocyklu značky BMW, který řídil osmačtyřicetiletý muž, do zadní části osobního automobilu.

Vlivem nárazu došlo k rozpojení jízdní soupravy. Z přívěsu následně spadla na pozemní komunikaci do levého jízdního pruhu jedna z převážených lžic, do které zřejmě poté narazil třetí motocykl značky BMW, který řídil padesátiletý muž.

Při dopravní nehodě utrpěl osmačtyřicetiletý muž zranění neslučitelná se životem. Padesátiletý muž a jeho čtyřiačtyřicetiletá spolujezdkyně utrpěli zranění, se kterými byli letecky transportováni do nemocnice. Osmatřicetiletého muže převezla Zdravotnická záchranná služba do nemocnice.

Po dopravní nehodě se řidič osobního automobilu a osmatřicetiletý řidič motocyklu podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u obou vyšla s negativním výsledkem. U padesátiletého muže a jeho čtyřiačtyřicetileté spolujezdkyně byl nařízen odběr krve v nemocnici.

Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti.

Přesná příčina a okolnosti této tragické dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

