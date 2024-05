Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda u Andělské Hory

KARLOVARSKO – Jedna osoba bohužel utrpěla smrtelná zranění.

V úterý 7. května letošního roku krátce po čtrnácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo I/6 u obce Andělská Hora na Karlovarsku k tragické dopravní nehodě tří osobních a jednoho nákladního vozidla. K té mělo dojít tak, že osmapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Hyundai jedoucí ve směru z Prahy do Karlových Varů z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího nákladního vozidla značky Volvo, které řídil dvaatřicetiletý muž. Vlivem nárazu nákladnímu vozidlu praskla přední pneumatika, přičemž vlivem toho řidič přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Honda, které řídil třiasedmdesátiletý muž. Jednapadesátiletý řidič osobního vozidla značky Subaru s vozidlem vlivem úhybného manévru vyjel vpravo mimo komunikaci.

Při dopravní nehodě utrpěl bohužel třiasedmdesátiletý muž zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Osmapadesátiletý řidič vozidla značky Hyundai utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. K dalšímu zranění naštěstí nedošlo.

Policisté u dvou řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. U vážně zraněného muže byl nařízen odběr krve v nemocnici. U třiasedmdesátiletého muže, který utrpěl smrtelná zranění, byla nařízena soudní pitva.

Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování a poté hlavně z důvodu odklízení následků nehody uzavřena téměř dvanáct hodin, přičemž policisté na místě řídili dopravu a odkláněli vozidla na objízdnou trasu.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření kriminalistů.

nprap. Jan Bílek

9.5.2024

