Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragická dopravní nehoda osobního vozidla a traktoru

BENEŠOVSKO - Šestasedmdesátiletý řidič nehodu nepřežil

Benešovští policisté vyjížděli v sobotu k tragické dopravní nehodě, která se stala krátce po 8 hodině ranní na silnici II/112 ve směru z Benešova na Vlašim.

Řidič traktoru musel z důvodu poruchy na silnici zastavit. Do tohoto stojícího traktoru následně narazil šestasedmdesátiletý řidič osobního vozidla Volkswagen Vento, který ve vozidle cestoval společně s o rok mladší spolujezdkyní.

Oznámení o této nehodě jsme přijali od zdravotnické záchranné služby. Policisté benešovské prvosledové hlídky dorazili na místo nehody jako první a okamžitě začali pomáhat těžce zraněnému řidiči osobního vozidla. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) nedoporučil výboj, proto policisté zahájili resuscitaci sami a pokračovali až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Bohužel muž utrpěl tak vážná zranění, která byla neslučitelná se životem, a na místě jim podlehl. Spolujezdkyně z dopravní nehody vyvázla bez zranění.

U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva, která nám objasní, co bylo příčinou úmrtí šestasedmdesátiletého muže a zda svou roli nesehrála například zdravotní indispozice.

Po dobu šetření dopravní nehody byla komunikace zhruba na 3 hodiny uzavřena.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

13. září 2021

vytisknout e-mailem