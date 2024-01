Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda na Jindřichohradecku

Jindřichův Hradec - Čelní střet dvou vozidel si vyžádal lidský život.

Na silnici první třídy číslo 34 mezi obcemi Horní Žďár a Jindřichův Hradec došlo dnes v dopoledních hodinách k tragické dopravní nehodě. Dvaadvacetiletá řidička vozidla značky Škoda Octavia jedoucí ve směru od Jindřichova Hradce, zde z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozidlem značky Škoda Fabia. Následkem střetu došlo u dvaaosmdesátileté spolujezdkyně z vozidla Škoda Fabia ke zraněním, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě nehody podlehla. Řidič vozidla Škoda Fabia musel být s blíže nespecifikovaným zraněním letecky transportován do nemocnice v Českých Budějovicích. Řidička vozidla Škoda Octavia byla zdravotnickou záchrannou službou převezena do nemocnice v Jindřichově Hradci. Silnice musela být z důvodu vyšetřování nehody zcela uzavřena. Objízdná trasa je vedena přes obce Dolní Pěna, Číměř a Lásenice. Příčinami vzniku této tragické dopravní nehody se nyní zabývají jindřichohradečtí dopravní policisté.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz

17. ledna 2024

