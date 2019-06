Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda cyklisty

KARLOVARSKO – Bez ochranné přilby narazil hlavou do betonu.

K tragické dopravní nehodě cyklisty došlo v noci z úterý dne 18. 6 2019 na středu dne 19. 6. 2019. Sedmapadesátiletý cyklista jel na stezce vedoucí z Bohatic do ulice Táborská. Z nezjištěných příčin při sjezdu z prudkého kopce a najetí do pravotočivé zatáčky nejprve najel na vyvýšený obrubník a následně vlevo mezi schody. Zde došlo k jeho pádu, při kterém narazil hlavou do betonové díry v chodníku. Vzhledem k tomu, že neměl na hlavě ochrannou přilbu, došlo k vážnému zranění, které bylo neslučitelné se životem. Nehoda je nadále v šetření policistů.

PREVENCE:

S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyrážet na vyjížďky nejen motorkáři, ale také cyklisté. Stejně jako řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté účastníky silničního provozu. Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravidel. Mezi základní povinnosti cyklisty patří před vyjetím vždy zkontrolovat stav kola a též mít na kole povinnou výbavu. Jízdní kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na paprscích kol a rovněž na obou stranách pedálů. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno v přední části světlometem s bílým světlem a v zadní části kola svítilnou červené barvy. Cyklistická přilba je povinná do 18 let, ale život vám může zachránit i v dospělosti. Doporučujeme ji tak nosit všem, bez rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo. Vhodným doplňkem jízdního kola je také zvonek. Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete. Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní oblečení. Cyklista je pak dobře vidět i při zhoršeném počasí na mnohem větší vzdálenost. Uspořádání cyklistů při jízdě je jednoznačné, vždy jedou za sebou. Jako poslední by měl jet vždy ten nejzkušenější cyklista.

Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést:

• kolo není vybaveno povinnou výbavou,

• cyklisté jezdí vedle sebe,

• jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu pro chodce.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

20. 6. 2019

