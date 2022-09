Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

TRUTNOVSKO - Havárii nepřežila 18letá řidička.

Dnes krátce po půl jedné odpoledne jsme přijali na lince 158 oznámení týkající se nárazu vozidla do stromu mezi Kocbeří a Komárovem.

Přivolaní policisté na místě zjistili, že 18letá řidička zřejmě nezvládla průjezd pravotočivé zatáčky, s vozidlem Seat vjela do protismeru a poté mimo komunikaci, kde následně narazila do stromu. Dívka na místě zemřela. Komunikace byla po dobu vyšetřování uzavřena a objízdné trasy byly vedeny přes Dvůr Králové nad Labem.

Příčiny a okolnosti této tragické dopravní nehody šetří trutnovští kriminalisté.

por. Pižlová Šárka, DiS.

26. 9. 2022, 16:30

