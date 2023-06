Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

HRADECKO - Spolujezdec na místě zemřel.

Tragická dopravní nehoda - Nový BydžovVčera krátce před 1. hodinou ranní došlo k tragické dopravní nehodě vozidla Seat v Novém Bydžově, při které zemřel 33letý spolujezdec. Z dosud provedeného šetření k nehodě zřejmě došlo tak, že 30letý řidič z dosud nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci a to do travnatého silničního příkopu. Tam se s vozidlem překlopil na pravý bok a následně střechou vozidla narazil do vzrostlého stromu. Řidič vozidla byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové a u zemřelého spolujezdce byla nařízena soudní pitva. S ohledem na vážnost zranění nebylo možné provést u řidiče orientační dechovou zkoušku, tedy byl nařízen odběr krve.

Kriminalisté tímto žádají případné svědky, řidiče, kteří mají ve vozidlech umístěné palubní kamery, na nichž by mohl být zaznamenán na silnici III/ 32419 v době od 24:00 hodin do 1:00 hodiny ranní v neděli 25. 6. 2023 samotný děj nehody nebo cokoliv by pomohlo objasnit či přiblížit příčinu tragické dopravní nehody, nechť se obrátí na linku 158, děkujeme.



Příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody šetří hradečtí kriminalisté.

por. Pižlová Šárka, DiS.

26. 6. 2023, 9:30

