Tragická dopravní nehoda

KARLOVARSKÝ KRAJ – Řidiči, zvyšte pozornost na silnicích.

Ve čtvrtek dne 11. června 2020 po sedmě hodině ranní došlo na silnici první třídy č. 6 u Karlových Varů k tragické dopravní nehodě. Dle prvotních informací, měla řidička vozidla Volkswagen dostat pravděpodobně smyk a následně se střetnout s protijedoucím vozidlem značky Škoda. Řidič vozidla Škoda při dopravní nehodě bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem. Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou v současné době předmětem dalšího šetření.

Mokrá vozovka a déšť sehráli svou roli zřejmě i u včerejších dvou dopravních nehod. K první dopravní nehodě došlo v odpoledních hodinách na silnici I/13 směrem od Stráže nad Ohří na Boč. Šestadvacetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a profilu komunikace a dostal smyk. Následně přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla Volkswagen, do kterého následně narazilo další vozidlo. Ke střetu tří vozidel došlo také o čtyři hodiny později na silnici I/21 u Františkových Lázní. Dvaatřicetiletý řidič zřejmě nepřizpůsobil rychlost svého vozidla povětrnostním podmínkám a narazil zezadu do osobního automobilu, které jelo ve stejném směru. Vlivem nárazu byl odhozen do protisměru, kde se střetl s dalším vozidlem. Dopravní nehody jsou v současné době v šetření policistů.

Prevence:

Po ukončení nouzového stavu se opět řidiči se svými vozidly vrátili na pozemní komunikace, čímž se zvýšila hustota silničního provozu. To se projevilo hlavně na značném nárůstu dopravních nehod. Je možné, že k počtu dopravních nehod přispívá i současné deštivé počasí. Proto dbejte zvýšené opatrnosti, buďte předvídaví a ohleduplní. Na mokré komunikaci se brzdná dráha prodlužuje a v zatáčkách to může klouzat. Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky není taková jako za sucha. Měli byste tedy svou rychlost přizpůsobit aktuálnímu počasí, stavu vozovky a dodržovat dostatečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před Vámi. V případě, že je v rizikovém úseku komunikace nainstalovaná informační tabule, měli byste akceptovat informace, které jsou na nich uvedeny. Informační tabule jsou spouštěny automaticky při nepříznivých podmínkách.

nprap. Eva Valtová

11. 6. 2020

