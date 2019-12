Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tragická dopravní nehoda

SOKOLOVSKO – Vyhasl jeden lidský život.

Ve čtvrtek dne 5. prosince 2019 po sedmé hodině ranní došlo na silnici druhé třídy č. 181 mezi Královským Poříčím a Sokolovem k dopravní nehodě, při níž vyhasl jeden lidský život. Dle prvotních informací, měla řidička vozidla Škoda Fabia dostat pravděpodobně smyk a následně se střetnout s protijedoucím vozidlem. Řidička při dopravní nehodě bohužel utrpěla zranění neslučitelná se životem. Přesná příčina a okolnosti tragické nehody jsou v současné době předmětem dalšího šetření.

V souvislosti s nastávajícím zimním obdobím chceme řidiče motorových vozidel upozornit na rizika, která s nynějším počasím souvisí. Zejména námraza nás nyní může potrápit kdekoliv, proto by řidiči měli přizpůsobit svou jízdu stavu a povaze vozovky a povětrnostním podmínkám. Mezi nejrizikovější místa však patří mosty a přemostění, komunikace v blízkosti řek, vodních ploch či v lesních úsecích. Řidiči by v tomto počasí měli být také celkově více opatrní a předvídaví. Náledí se může nacházet i na silnici, která na první pohled nejeví známky námrazy a je černá. V této předvánoční uspěchané době by měli všichni řidiči raději zpomalit, aby se v pořádku vrátili vždy zpět do svých domovů ke svým blízkým.

prap. Eva Valtová

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

5. 12. 2019

