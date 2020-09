Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda

Písek – Protivín – Čelní střet dvou osobních vozidel.

Dnes, krátce po jedné hodině odpolední, došlo na hlavním silničním tahu I/20 mezi Protivínem a Pískem k tragické dopravní nehodě. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Dle prvotního šetření řidič (70) osobního automobilu tovární značky Ford Fiesta, jedoucí ve směru na Písek, zatím z neupřesněné příčiny při projíždění dlouhé levotočivé zatáčky přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem tovární značky Mercedes Benz E 200. Řidič fordu při střetu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Řidič (64) mercedesu byl zraněn lehce a byl následně převezen zdravotnickou záchrannou službou do písecké nemocnice. Jeho spolujezdkyně (66) utrpěla závažnější poranění a po ošetření na místě byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice.

Okolnosti nehody jsou předmětem šetření píseckých dopravních policistů a kriminalistů. Souhrnná hmotná škoda na vozidlech a poškozených svodidlech byla odhadnuta na částku ve výši 750 000 korun.

Doprava byla odkloněna po místních objízdných trasách. K plnému obnovení provozu došlo krátce před šestou hodinou večerní.

Po včerejší tragické dopravní nehodě cyklisty s vozidlem na Českokrumlovsku se jedná o druhou smrtelnou nehodu tohoto týdne na jihočeských silnicích.

10. září 2020

