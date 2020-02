Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Řidička osobního automobilu se střetla s kamionem.

K tragické dopravní nehodě se smrtelným zraněním došlo dnes dopoledne krátce před desátou hodinou na hlavním silničním tahu I/50 u Bánova. Zemřela při ní osmačtyřicetiletá řidička osobního automobilu značky Škoda Fabia.

Žena za volantem fabie jela směrem od Uherského Brodu na Starý Hrozenkov. V mírné levotočivé zatáčce z doposud přesně nezjištěných příčin přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucího kamionu. Poté došlo ještě ke střetu fabie s octavií, která jela stejným směrem, a to na Starý Hrozenkov.

Řidička fabie při nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem. Řidiče octavie a jeho dva spolujezdce převezli záchranáři do nemocnice. V nemocnici skončil také řidič kamionu.

V tuto chvíli je komunikace stále zcela uzavřena a policisté odklánějí provoz. Přesné okolnosti této tragické události vyšetřují jak kriminalisté, tak dopravní policisté.

11. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

