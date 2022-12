Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda

KROMĚŘÍŽSKO: Vyžádala si lidský život.

Dnes ráno krátce po třetí hodině došlo ke smrtelné dopravní nehodě poblíž obce Bílany.

Pětačtyřicetiletý řidič taxislužby vezl zákazníka a jel od Hulína směrem na Kroměříž. Na rovném úseku vyjel do protisměru a následně mimo silnici, kde narazil do stromu. Řidič utrpěl zranění neslučitelná se životem. Zraněného spolujezdce převezli přivolaní záchranáři do nemocnice. Ve věci byla nařízena soudní pitva. Přesné příčiny a okolnosti této tragické události zjišťují kroměřížští kriminalisté společně s dopravními policisty.

17. prosince 2022, por. Bc. Milena Šabatová

