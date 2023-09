Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda

ZLÍNSKO: Při čelním střetu zemřel jeden z řidičů.

Krátce po osmé hodině ranní přijalo operační středisko oznámení o vážné dopravní nehodě, ke které došlo ve Zlíně – Malenovicích ve směru na obec Salaš.

Z dosavadního výsledků šetření je jednou z pravděpodobných verzí, že šestašedesátiletý řidič osobního automobilu prozatím z neznámých příčin vjel do protisměru, kde se jeho vůz čelně střetl s protijedoucím nákladním automobilem. Bilance dopravní nehody je tragická, neboť řidič osobáku na místě svým poraněním podlehl. Druhý z řidičů, jehož vůz se po střetu převrátil na bok, následně skončil v nemocnici.

Co nehodě předcházelo a jaká je její přesná příčina, to je v současné době nadále předmětem šetření zlínských dopravních policistů a kriminalistů.

Komunikace byla po celou dobu vyšetřování a vyprošťování vozidel zcela uzavřena.

26. září 2023, nprap. Petr Jaroš

