Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragická dopravní nehoda

HRADECKO – Na místě zasahovaly všechny složky IZS.

Dnes krátce před polednem jsme přijali oznámení o dopravní nehodě osobního automobilu značky Daewoo, která se stala v Pouchovské ulici v Hradci Králové. Z dosud nezjištěných příčin pětapadesátiletý řidič vyjel s vozidlem náhle do protisměru, kde čelně narazil do stromu. V automobilu cestovaly celkem dvě osoby. Řidiče si na místě převzali do své péče lékaři. Z důvodu jeho zranění nemohli policisté provést dechovou zkoušku, proto byl nařízen odběr krve. O rok starší spolujezdkyně i přes veškerou snahu lékařů svým zraněním na místě podlehla.

Po dobu šetření dopravní nehody byla komunikace průjezdná kyvadlově jedním pruhem. Příčina a veškeré okolnosti této tragické události jsou předmětem šetření hradeckých policistů.

por. Ing. Eliška Majerová

30. 11. 2021, 17:00

vytisknout e-mailem