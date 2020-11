Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Tragická dopravní nehoda

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Havárie osobního automobilu si vyžádala dva lidské životy.

Tragicky skončila včera odpoledne krátce před šestou hodinou nehoda osobního automobilu Škoda Octavia mezi obcemi Strání a Slavkov. Vyžádala si dva lidské životy.

Čtyřiasedmdesátiletý řidič škodovky jel ve směru od Slavkova na Strání. Za tmy a mlhy při průjezdu levotočivou zatáčkou z doposud přesně nezjištěných příčin vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého příkopu, kde narazil do směrových sloupků a betonového mostku. Po nárazu do mostku se vozidlo přetočilo a poté dopadlo zpět na kola.

Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice. Dvě spolujezdkyně ve věku osmasedmdesát a pětačtyřicet let utrpěly zranění neslučitelná se životem. Alkohol u řidiče jsme vyloučili provedením dechové zkoušky.

Přesné okolnosti této tragické události i nadále vyšetřují jak uherskohradišťští kriminalisté, tak dopravní policisté.

24. listopadu 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

