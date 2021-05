Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda

Český Krumlov - Dopravní nehoda U tří veverek.

Dopravní policisté z Českého Krumlova vyšetřují od jedenácti hodin dopoledne tragickou dopravní nehodu poblíž křižovatky U tří veverek. Zatím z nezjištěných příčin vyjel řidič osobního vozidla VW Passat mimo komunikaci a havaroval do stromu. Bohužel na místě nehody zemřel. Co bylo příčinou této havárie, vyšetřují dopravní policisté, provoz byl v úseku nehody sveden do jednoho pruhu. Po druhé hodině odpolední byl celý úsek kompletně zprovozněn.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

6. května 2021

Odkazy do noveho okna Místo DN Detailní náhled

vytisknout e-mailem