Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Tragická dopravní nehoda

TOUŠKOVSKO – Řidička narazila do několika stromů a s vozidlem skončila na střeše.

Tragické ráno 16. prosince 2018 krátce po třetí hodině ranní. Došlo k dopravní nehodě na silnici II číslo 180, ve směru jízdy od obce Myslinka směrem na obec Kozolupy. Řidička, ročník 1992, osobního automobilu tovární značky Opel Astra, šedá metalíza, projela levotočivou zatáčku a z dosud nezjištěných příčin sjela vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde s vozidlem narazila do několika náletových dřevin, od kterých byla vymrštěna do vzduchu a skončila s vozidlem na střeše. Přivolaným záchranářům se přes veškerou jejich pomoc ženu zachránit již nepodařilo a vážným zraněním na místě podlehla. Bližší okolnosti a přesnou příčinu dopravní nehody ukáže nařízená soudní pitva.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

vytisknout e-mailem Google+