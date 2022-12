Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická dopravní nehoda - Dodatek

Strakonice – Mladý řidič narazil s vozidlem BMW do stromu, bohužel utrpěl fatální zranění, kterým na místě nehody podlehl. (Hlasová schránka 974 236 116)

Dopravní policisté vyjížděli dnes po šesté hodině ranní k dopravní nehodě, ke které došlo na sinici I. třídy číslo 20, v úseku obcí Libějovice – Černěves na Strakonicku. Mladý řidič osobního vozidla BMW z dosud nezjištěných příčin vyjel s vozidlem mimo vozovku, kde narazil do stromu. Při dopravní nehodě utrpěl natolik vážná zranění, že jim i přes veškerou pomoc záchranářů na místě podlehl. Hlavní tah tak musel být na několik hodin zcela uzavřen a řidiči museli využít objízdných tras přes Vodňany, Bavorov, Netolice a Novou Hospodu. V současné době je provoz na místě nehody řízen kyvadlově.

Policisté opět nabádají řidiče k větší opatrnosti. V tomto období je třeba stále počítat s tím, že na některých místech mohou být komunikace zledovatělé a je tedy nutné přizpůsobit rychlost jízdy těmto klimatickým jevům.

Dodatek:

Řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povaze a stavu komunikace a na namrzlém úseku dostal smyk, čímž ztratil kontrolu nad vozidelm, přejel do protisměru, vyjel vlevo mimo vozovku, kde přední částí vozidla narazil do silničního příkopu. Nálsedně vozidlo rotovalo kolem své osy, až nakonec zadní částí narazilo do stromu. Policisté dále zjistili, že řidič za jízdy nebyl připoután bezpečnostním pásem. Hmotná škoda na vozidle je předběžně vyčíslena na 150 000 korun. Komunikace je již zceča průjezdná.

por. Bc. Martina Joklová

28. prosince 2022

vytisknout e-mailem