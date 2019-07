Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická DN u Třeboně

Jindřichův Hradec - Další mladý život vyhasl na jihočeské silnici.

Od ranních čtvrtečních hodin vyšetřují jindřichohradečtí dopravní policisté tragickou nehodu na silnici I/34 mezi obcemi Třeboň a Štěpánovice. Dle zjištěných skutečností jel krátce po 03:00 hod. řidič (27 let) osobního vozidla tovární značky Ford Focus C – Max, v uvedeném směru, kdy po projetí několika po sobě jdoucích zatáček, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, v levotočivé zatáčce dostal smyk, kdy následně vyjel vpravo mimo silnici, kde narazil do dopravního značení a poté se převrátil na střechu.

Mladý řidič uvnitř vozu bohužel podlehl následkům těžkých zraněním neslučitelných se životem.

Během vyšetřování byl provoz na komunikaci omezen kyvadlovým způsobem řízení dopravy.

Od začátku roku se jedná o první prázdninovou oběť a celkově o 40. osobu, která zemřela na jihočeských silnicích.

Připomínáme o opatrnost a předvídavost na všech vašich trasách!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

4. července 2019

