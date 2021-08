Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragická DN poblíž Soumarského mostu

Prachatice - Z důvodu tragické nehody uzavřeli policisté silnici na trase Volary - Lenora.

Prachatičtí policisté obousměrně uzavřeli kolem třetí hodiny odpoledne silnici mezi obcemi Volary a Lenora a to z důvodu tragické dopravní nehody. Řidič vozidla značky Ford S – Max havaroval do stromu. K nehodě došlo poblíž Soumarského mostu. Jedna osoba při nehodě zemřela, další čtyři osoby jsou zraněné. Na místě zasahují složky IZS a zdravotníci přivolali také vrtulník. Silnice bude do večerních hodin uzavřena. Přesnou příčinu dopravní nehody i její průběh vyšetřují kriminalisté a policisté z Prachatic.

10. srpna 2021

