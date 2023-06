Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragédie na silnici

HRADECKO - V autě vyhasl jeden lidský život.

Dnes krátce po 16. hodině se na silnici I/35 u obce Všestary stala dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Třiadvacetiletá řidička auta značky Škoda Fabia jedoucí na Hradec Králové pravděpodobně vyjela zatím z nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím autem značky VW Caddy. Mladá žena bohužel na místě zemřela, druhá řidička ve věku 49 let utrpěla zranění, s kterým byla převezena do nemocnice. U zemřelé ženy byla nařízena soudní pitva a u zraněné odběr krve.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS včetně vrtulníku. Silnice byla uzavřena a dopravu policisté svedli na objízdnou trasu přes obec Všestary.

Přesná příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření hradeckých kriminalistů.

por. Iva Kormošová

6.6.2023, 19.15

