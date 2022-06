Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragédie na silnici u Horního Maršova

TRUTNOVSKO - Na projíždějící vozidlo spadl strom.

Dnes krátce před 13. hodinou spadl na projíždějící osobní vozidlo, které jelo od Horní Malé Úpy, strom.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Hasiči museli z auta celou posádku vyprostit. Zraněného 76letého řidiče vrtulník transportoval do nemocnice. Třem dalším osobám již nebylo pomoci. Na místě zemřely dvě ženy ve věku 76 a 88 let a 15letý chlapec. K tragédii došlo asi 200 metrů za odbočkou ze silnice Trutnov - Pec Pod Sněžkou směrem na Horní Malou Úpu.

Silnice, která je zcela neprůjezdná, bude i po odklizení spadlého stromu a vraku min. do zítřejší 15. hodiny uzavřena z důvodu prošetření možného pádu dalších stromů.

por. Iva Kormošová

19.6.2022, 20.00

